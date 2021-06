Satser på økt samarbeid med menigheter

NMSU er barne- og ungdomsorganisasjonen til NMS, en misjonsorganisasjon forankret i Den norske kirke. Grunnet koronapandemien måtte vi avlyse leirer, utenlandsturer og andre trosopplæringstiltak som er viktige i vårt arbeid. Barn kunne ikke dra på leir, menigheter kunne ikke dra på misjonstur, og tweensklubbene ble avlyst. Vi har alle opplevd at våre kristne felleskap har blitt begrenset. Naturlige møteplasser har blitt avlyst, mulighetene til å feire gudstjenester sammen har vært få, og mange har kanskje kommet ut av gode vaner med å gå i kirken på søndager. Heldigvis går vi mot lysere tider, Norge gjenåpnes, og kirkens arbeid står ikke på lenger på pause!

Historien fortsetter under bildet.

Nå er fellesskap viktigere enn noen gang, og NMSU ønsker å hjelpe med å bygge de gode felleskapene opp igjen! Derfor satser vi på økt samarbeid med menigheter, slik at vi ikke bare leverer trosopplæringsmateriell, men også kan samarbeide enda tettere med menigheter når de planlegger leirer (UCAMP), turer (UTEAM) og trosopplæring for barn og unge. Vi ønsker å være en naturlig samarbeidspartner som gir en hjelpende hånd til planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Vi vil sette utropstegn ved korset gjennom å dele tro, tid, ting og talent, og ønsker å bidra til at barn og unge får erfare gode kristne fellesskap med Jesus i fokus.

La oss ta gjenåpningen med storm og planlegge leirer, turer og trosopplæring sammen! Våre ansatte gleder seg til å høre fra deg!